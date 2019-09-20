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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 722723724725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:12

что лучше Ощад или Ко-Ко :lol:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:55

  uaprofi написав:что лучше Ощад или Ко-Ко :lol:

suum cuique
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:06

Flamingo вы воистину полиглот :wink: хотя, к сожалению, более известна форма этой фразы, оставленная нацистами на воротах Бухенвальда- Jedem das Seine :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:11

  Кассандра написав:Flamingo вы воистину полиглот :wink: хотя, к сожалению, более известна форма этой фразы, оставленная нацистами на воротах Бухенвальда- Jedem das Seine :roll:

Не немецкий (как кстати еще и французский) не мое - а латынь - то ж святое - истоки ;). Тем более, что фашисты на воротах концлагеря таки повесили перевод с латыни.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:36

  uaprofi написав:что лучше Ощад или Ко-Ко :lol:

Канэшна КоКо -- лушый, быстрый, динамичный, полнофункциональный современный банчеГ :)
А ощАд оставьте пенсам и под акции на долгосрочные депо :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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кроме сик трансит глория мунди
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латыни ничего :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:19

Re: Конкорд

Чи можна скинути PIN без знання старого? Вмерла прошивка і смс-ка з PIN-ом.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:20

  Кочевник написав:Чи можна скинути PIN без знання старого? Вмерла прошивка і смс-ка з PIN-ом.

Если нужен пластик,нужен новый
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:25

  sens написав:
  Кочевник написав:Чи можна скинути PIN без знання старого? Вмерла прошивка і смс-ка з PIN-ом.

Если нужен пластик,нужен новый

Тут писали, что например при недоставке смс с пином, в отделении его сбрасывали и устанавливали через терминал в кассе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:28

  Кочевник написав:Чи можна скинути PIN без знання старого? Вмерла прошивка і смс-ка з PIN-ом.

Можно. Звоните на горячку, сбрасываете, после чего идете в кассу банка говорите кассиру что надо установить новый пин чиркаете картой в терминале кассира, вводите кажись 1111 (точнее кассир скажет) после чего вводите дважды новый пин. Я так делал после того как мне по валютной карте смс с пином не пришел, хотя горячка божилась что отправляла, а "повторить смс" у них функции нету. Цена вопроса была 10 грн. зимой
Flamingo
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