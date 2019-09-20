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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:05
А разве нельзя скинуть PIN через веб-iCON?
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MASolomko
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:15
MASolomko написав:
А разве нельзя скинуть PIN через веб-iCON?
А хіба можна скинути PIN у WEB-версії icon25?
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Кочевник
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:50
Кочевник, думав що можливо — запитують старий PIN...
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MASolomko
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-
- Повідомлень: 1240
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
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на тему