|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:05
Re: Конкорд
А разве нельзя скинуть PIN через веб-iCON?
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:15
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:50
Re: Конкорд
Кочевник, думав що можливо — запитують старий PIN...
Додано: Нед 22 вер, 2019 18:58
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:02
Re: Конкорд
Квесторе_поверніться, старий PIN Кочевник загубив і новий PIN уже не встановиш.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:04
Це не знаю шо робить.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:54
Добрый день,
Можно скинуть пин по звонку в Горячую линию и поменять в любом банкомате. Не обязательно идти в кассу банка.
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:56
Re: Конкорд
Я так понимаю с 07.10 пластик inJoy (исходя из обновлённого тарифа) уже не выпускается, или я неправильно понял
|