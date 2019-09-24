|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:05
А разве нельзя скинуть PIN через веб-iCON?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1246
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:15
MASolomko написав:
А разве нельзя скинуть PIN через веб-iCON?
А хіба можна скинути PIN у WEB-версії icon25?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 937
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:50
Кочевник, думав що можливо — запитують старий PIN...
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1246
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 18:58
MASolomko написав:
Кочевник, думав що можливо — запитують старий PIN...
Можна...змінити ПІН...працює.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29472
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:02
Квесторе_поверніться, старий PIN Кочевник загубив і новий PIN уже не встановиш.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1246
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:04
MASolomko написав:
Квесторе_поверніться, старий PIN Кочевник загубив і новий PIN уже не встановиш.
Це не знаю шо робить.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29472
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:54
Кочевник написав:
Чи можна скинути PIN без знання старого? Вмерла прошивка і смс-ка з PIN-ом.
Добрый день,
Можно скинуть пин по звонку в Горячую линию и поменять в любом банкомате. Не обязательно идти в кассу банка.
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 723
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:56
Я так понимаю с 07.10 пластик inJoy (исходя из обновлённого тарифа) уже не выпускается, или я неправильно понял
-
gkost05
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 03.03.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 06:24
gkost05 написав:
Я так понимаю с 07.10 пластик inJoy (исходя из обновлённого тарифа) уже не выпускается, или я неправильно понял
А что остается - зарплатная и дебетовая??
Хм... банку не нужны физики??
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 06:49
injoy виртуальная остается
-
gkost05
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 03.03.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|