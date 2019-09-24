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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 723724725726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:05

Re: Конкорд

А разве нельзя скинуть PIN через веб-iCON?
MASolomko
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Повідомлень: 1246
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:15

  MASolomko написав:А разве нельзя скинуть PIN через веб-iCON?

А хіба можна скинути PIN у WEB-версії icon25?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:50

Re: Конкорд

Кочевник, думав що можливо — запитують старий PIN...
MASolomko
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Повідомлень: 1246
З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:58

  MASolomko написав:Кочевник, думав що можливо — запитують старий PIN...

Можна...змінити ПІН...працює.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:02

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться, старий PIN Кочевник загубив і новий PIN уже не встановиш.
MASolomko
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Повідомлень: 1246
З нами з: 08.03.18
Подякував: 41 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:04

  MASolomko написав:Квесторе_поверніться, старий PIN Кочевник загубив і новий PIN уже не встановиш.

Це не знаю шо робить.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29472
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:54

  Кочевник написав:Чи можна скинути PIN без знання старого? Вмерла прошивка і смс-ка з PIN-ом.

Добрый день,

Можно скинуть пин по звонку в Горячую линию и поменять в любом банкомате. Не обязательно идти в кассу банка.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:56

Re: Конкорд

Я так понимаю с 07.10 пластик inJoy (исходя из обновлённого тарифа) уже не выпускается, или я неправильно понял
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 06:24

  gkost05 написав:Я так понимаю с 07.10 пластик inJoy (исходя из обновлённого тарифа) уже не выпускается, или я неправильно понял

А что остается - зарплатная и дебетовая??
Хм... банку не нужны физики??
la9
 
Повідомлень: 1435
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 06:49

Re: Конкорд

injoy виртуальная остается
gkost05
 
Повідомлень: 60
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