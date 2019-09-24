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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 724725726727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:48

  la9 написав:
  gkost05 написав:Я так понимаю с 07.10 пластик inJoy (исходя из обновлённого тарифа) уже не выпускается, или я неправильно понял

А что остается - зарплатная и дебетовая??
Хм... банку не нужны физики??

Себто нал без комісії ніяк вже не зняти?
Ага, і кешбек тю-тю по кредитному інджою. А що буде с дебетним?
Востаннє редагувалось Кочевник в Сер 25 вер, 2019 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:51

Так действующие джои не забирают, а они до 24-го года.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:54

Re: Конкорд

injoy виртуальная > дебетная пластик и далее.
Интересно услышать комментарии Представителя банка
gkost05
 
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