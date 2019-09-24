Себто нал без комісії ніяк вже не зняти?
Ага, і кешбек тю-тю по кредитному інджою. А що буде с дебетним?
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:48
Себто нал без комісії ніяк вже не зняти?
Ага, і кешбек тю-тю по кредитному інджою. А що буде с дебетним?
Востаннє редагувалось Кочевник в Сер 25 вер, 2019 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:54
Re: Конкорд
injoy виртуальная > дебетная пластик и далее.
Интересно услышать комментарии Представителя банка
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