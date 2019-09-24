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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:48

  la9 написав:
  gkost05 написав:Я так понимаю с 07.10 пластик inJoy (исходя из обновлённого тарифа) уже не выпускается, или я неправильно понял

А что остается - зарплатная и дебетовая??
Хм... банку не нужны физики??

Себто нал без комісії ніяк вже не зняти?
Ага, і кешбек тю-тю по кредитному інджою. А що буде с дебетним?
Востаннє редагувалось Кочевник в Сер 25 вер, 2019 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:51

Так действующие джои не забирают, а они до 24-го года.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:46

Re: Конкорд

Виходить,що буде новий продукт по аналогу з депозитарію форварда))) чекаємо.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:30

  tarasum написав:Виходить,що буде новий продукт по аналогу з депозитарію форварда))) чекаємо.

Вот откуда вы все это узнаете раньше оф.объявлений выхода продуктов? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:36

Ответы на вопросы

Добрый день всем!

Извините за ожидание, но постараюсь ответить на все поставленные вопросы:
1. inJoy больше не будет выпускаться
2. inJoy будет только виртуальная, но не кредитная
3. Golden Dream не будет выпускаться
4. Кешбеки будут в виде бонусной программы - пока на 2х картах, но планируются и остальные ввести в программу
5. На смену inJoy и Golden Dream действительно придет новая усовершенствованная карта :)

Если есть вопросы, задавайте пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43

Re: Конкорд

Шо буде із вже існуючими inJoy і Дохідна? ЧОму прибрали тарифи по ним?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:На смену inJoy и Golden Dream действительно придет новая усовершенствованная карта

Дайте угадаю - приставка у нее будет МУМУ :)

Вси показылысь после моно - кото, тодо, коко. Будьте оригинальны ;)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:44

  Банк Конкорд написав:inJoy будет только виртуальная, но не кредитная

Что с действующими кредитными лимитами?

Что с перевыпуском по сроку Доходной? По ней тоже тарифы изменились? Где скачать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:44

  curiousobro написав:
  Банк Конкорд написав:На смену inJoy и Golden Dream действительно придет новая усовершенствованная карта

Дайте угадаю - приставка у нее будет МУМУ :)

Вси показылысь после моно - кото, тодо, коко. Будьте оригинальны ;)


Ну коко - это уже придумали не мы :) а с моно и кото - не сравнивайте ;)

Надеюсь мы будем оригинальнее и вас удивим (в чем сомневаюсь)
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46

  Vorlon написав:
  Банк Конкорд написав:inJoy будет только виртуальная, но не кредитная

Что с действующими кредитными лимитами?

Что с перевыпуском по сроку Доходной? По ней тоже тарифы изменились? Где скачать?

Доходная, инжой, голден - карты, которые не будут перезапускаться, но действуют по тарифам до конца срока.

Тарифы все можно посмотреть тут:
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
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