Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:48
la9 написав: gkost05 написав:
Я так понимаю с 07.10 пластик inJoy (исходя из обновлённого тарифа) уже не выпускается, или я неправильно понял
А что остается - зарплатная и дебетовая??
Хм... банку не нужны физики??
Себто нал без комісії ніяк вже не зняти?
Ага, і кешбек тю-тю по кредитному інджою. А що буде с дебетним?
Востаннє редагувалось
Кочевник
в Сер 25 вер, 2019 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Кочевник
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:51
Так действующие джои не забирают, а они до 24-го года.
wig
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:46
Виходить,що буде новий продукт по аналогу з депозитарію форварда))) чекаємо.
tarasum
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:30
tarasum написав:
Виходить,що буде новий продукт по аналогу з депозитарію форварда))) чекаємо.
Вот откуда вы все это узнаете раньше оф.объявлений выхода продуктов?
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:36
Добрый день всем!
Извините за ожидание, но постараюсь ответить на все поставленные вопросы:
1. inJoy больше не будет выпускаться
2. inJoy будет только виртуальная, но не кредитная
3. Golden Dream не будет выпускаться
4. Кешбеки будут в виде бонусной программы - пока на 2х картах, но планируются и остальные ввести в программу
5. На смену inJoy и Golden Dream действительно придет новая усовершенствованная карта
Если есть вопросы, задавайте пожалуйста.
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43
Шо буде із вже існуючими inJoy і Дохідна? ЧОму прибрали тарифи по ним?
Кочевник
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43
Банк Конкорд написав:
На смену inJoy и Golden Dream действительно придет новая усовершенствованная карта
Дайте угадаю - приставка у нее будет МУМУ
Вси показылысь после моно - кото, тодо, коко. Будьте оригинальны
curiousobro
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:44
Банк Конкорд написав:
inJoy будет только виртуальная, но не кредитная
Что с действующими кредитными лимитами?
Что с перевыпуском по сроку Доходной? По ней тоже тарифы изменились? Где скачать?
Vorlon
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:44
curiousobro написав: Банк Конкорд написав:
На смену inJoy и Golden Dream действительно придет новая усовершенствованная карта
Дайте угадаю - приставка у нее будет МУМУ
Вси показылысь после моно - кото, тодо, коко. Будьте оригинальны
Ну коко - это уже придумали не мы
а с моно и кото - не сравнивайте
Надеюсь мы будем оригинальнее и вас удивим (в чем сомневаюсь)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46
Vorlon написав: Банк Конкорд написав:
inJoy будет только виртуальная, но не кредитная
Что с действующими кредитными лимитами?
Что с перевыпуском по сроку Доходной? По ней тоже тарифы изменились? Где скачать?
Доходная, инжой, голден - карты, которые не будут перезапускаться, но действуют по тарифам до конца срока.
Тарифы все можно посмотреть тут:
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
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Банк Конкорд
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