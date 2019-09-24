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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 725726727728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46

  wig написав:Так действующие джои не забирают, а они до 24-го года.


без 1% кешбек нецікаво
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:47

Банк Конкорд, когда запуск новинки?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:48

  Банк Конкорд написав:Доходная, инжой, голден - карты, которые не будут перезапускаться, но действуют по тарифам до конца срока.

Что делать со счетами без карт (точнее с просроченной картой)? Мне нужно самому приходить и закрывать их, если там пусто?

Новые виртуальные карты могут выпускаться без ограничений и далее?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55

  Basilio2020 написав:
  wig написав:Так действующие джои не забирают, а они до 24-го года.


без 1% кешбек нецікаво

скоро они войдут в бонусную программу
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:12

Re: Конкорд

по Доходной с 28.09
11% річних по рахунках в UAH на залишок від 100 грн.
3% річних по рахунках в USD на залишок від 5 USD
1% кешбека не нараховуэться
isen
 
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  #<1 ... 725726727728
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