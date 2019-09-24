без 1% кешбек нецікаво
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:47
Банк Конкорд, когда запуск новинки?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:48
Что делать со счетами без карт (точнее с просроченной картой)? Мне нужно самому приходить и закрывать их, если там пусто?
Новые виртуальные карты могут выпускаться без ограничений и далее?
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55
скоро они войдут в бонусную программу
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:12
Re: Конкорд
по Доходной с 28.09
11% річних по рахунках в UAH на залишок від 100 грн.
3% річних по рахунках в USD на залишок від 5 USD
1% кешбека не нараховуэться
|