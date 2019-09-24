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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:46
wig написав:
Так действующие джои не забирают, а они до 24-го года.
без 1% кешбек нецікаво
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Basilio2020
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:47
Банк Конкорд, когда запуск новинки?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:48
Банк Конкорд написав:
Доходная, инжой, голден - карты, которые не будут перезапускаться, но действуют по тарифам до конца срока.
Что делать со счетами без карт (точнее с просроченной картой)? Мне нужно самому приходить и закрывать их, если там пусто?
Новые виртуальные карты могут выпускаться без ограничений и далее?
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Vorlon
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55
Basilio2020 написав: wig написав:
Так действующие джои не забирают, а они до 24-го года.
без 1% кешбек нецікаво
скоро они войдут в бонусную программу
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 25 вер, 2019 15:12
по Доходной с 28.09
11% річних по рахунках в UAH на залишок від 100 грн.
3% річних по рахунках в USD на залишок від 5 USD
1% кешбека не нараховуэться
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isen
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Додано: Сер 25 вер, 2019 15:20
Я так понял, доходную и инжой с 28.09.19 можно ложить на полку. Смысла ими рассчитываться нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:26
isen написав:
3% річних по рахунках в USD на залишок від 5 USD
для прикладу - така ставка річного строкового депо в ПБ!
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greenozon
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:28
greenozon написав: isen написав:
3% річних по рахунках в USD на залишок від 5 USD
для прикладу - така ставка річного строкового депо в ПБ!
Будет меньше уйдем в Ощад
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isen
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:29
isen написав:
по Доходной с 28.09
11% річних по рахунках в UAH на залишок від 100 грн.
3% річних по рахунках в USD на залишок від 5 USD
1% кешбека не нараховуэться
Разве по Доходной когда-либо были счета не в гривне? ИМХО это ошибка...
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Vorlon
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:31
https://concord.ua/uploads/redactor/5d88ce7b85215.pdf
Vorlon написав: isen написав:
по Доходной с 28.09
11% річних по рахунках в UAH на залишок від 100 грн.
3% річних по рахунках в USD на залишок від 5 USD
1% кешбека не нараховуэться
Разве по Доходной когда-либо были счета не в гривне? ИМХО это ошибка...
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isen
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