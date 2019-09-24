isen
Вы внимательно прочитали мой вопрос? Никогда ранее в тарифах Доходной не было валюты, была только одна - гривна. К чему вы мне тогда даёте ссылку, данные в которой ИМХО ошибочны? Наверное просто скопировали с Инджоя, не подумав...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:42
isen
Вы внимательно прочитали мой вопрос? Никогда ранее в тарифах Доходной не было валюты, была только одна - гривна. К чему вы мне тогда даёте ссылку, данные в которой ИМХО ошибочны? Наверное просто скопировали с Инджоя, не подумав...
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:55
Я в Конкорде не работаю, показал откуда инфо...захочет банк исправит, а нет значит так и останется...
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:28
Re: Конкорд
Коли планується запуск нових карток? Нові Картки будуть на відділенні будуть в той же день чи треба місяць чекати?
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