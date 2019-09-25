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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 726727728729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:42

isen
Вы внимательно прочитали мой вопрос? Никогда ранее в тарифах Доходной не было валюты, была только одна - гривна. К чему вы мне тогда даёте ссылку, данные в которой ИМХО ошибочны? Наверное просто скопировали с Инджоя, не подумав...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:55

  Vorlon написав:isen
Вы внимательно прочитали мой вопрос? Никогда ранее в тарифах Доходной не было валюты, была только одна - гривна. К чему вы мне тогда даёте ссылку, данные в которой ИМХО ошибочны? Наверное просто скопировали с Инджоя, не подумав...

Я в Конкорде не работаю, показал откуда инфо...захочет банк исправит, а нет значит так и останется...
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:57

isen
Ну так я и задал вопрос, читая эту ерунду в тарифах.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:28

Re: Конкорд

Коли планується запуск нових карток? Нові Картки будуть на відділенні будуть в той же день чи треба місяць чекати?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:45

  Банк Конкорд написав:Добрый день всем!

Извините за ожидание, но постараюсь ответить на все поставленные вопросы:
1. inJoy больше не будет выпускаться
2. inJoy будет только виртуальная, но не кредитная
3. Golden Dream не будет выпускаться
4. Кешбеки будут в виде бонусной программы - пока на 2х картах, но планируются и остальные ввести в программу
5. На смену inJoy и Golden Dream действительно придет новая усовершенствованная карта :)

Если есть вопросы, задавайте пожалуйста.


Это всё конечно прикольно, но я например задолбался ездить в Киев за вашими новыми картами. Потому что ваш банк каждые полгода закрывает старые пакеты и открывает новые. Вы либо не меняйте условия по старым, либо открывайте новые отделения, или научитесь наконец присылать карты по почте. Как это реализовано в других банках. Я уже три раза в этом году ездил за 300 км для открытия новых карт.
Это просто издевательство со стороны вашего банка. Меняйте маркетологов, ну и финмон заодно. При мне ФОП закрывал все свои счета в отделении, потому что каждый его платёж свыше 15к попадал на проверку вашего СБ. :evil:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:51

банк із лутшего перетворюється в худший?

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greenozon
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