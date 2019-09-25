Додано: Сер 25 вер, 2019 20:45

Банк Конкорд написав: Добрый день всем!



Извините за ожидание, но постараюсь ответить на все поставленные вопросы:

1. inJoy больше не будет выпускаться

2. inJoy будет только виртуальная, но не кредитная

3. Golden Dream не будет выпускаться

4. Кешбеки будут в виде бонусной программы - пока на 2х картах, но планируются и остальные ввести в программу

5. На смену inJoy и Golden Dream действительно придет новая усовершенствованная карта



Если есть вопросы, задавайте пожалуйста. Добрый день всем!Извините за ожидание, но постараюсь ответить на все поставленные вопросы:1. inJoy больше не будет выпускаться2. inJoy будет только виртуальная, но не кредитная3. Golden Dream не будет выпускаться4. Кешбеки будут в виде бонусной программы - пока на 2х картах, но планируются и остальные ввести в программуЕсли есть вопросы, задавайте пожалуйста.

Это всё конечно прикольно, но я например задолбался ездить в Киев за вашими новыми картами. Потому что ваш банк каждые полгода закрывает старые пакеты и открывает новые. Вы либо не меняйте условия по старым, либо открывайте новые отделения, или научитесь наконец присылать карты по почте. Как это реализовано в других банках. Я уже три раза в этом году ездил за 300 км для открытия новых карт.Это просто издевательство со стороны вашего банка. Меняйте маркетологов, ну и финмон заодно. При мне ФОП закрывал все свои счета в отделении, потому что каждый его платёж свыше 15к попадал на проверку вашего СБ.