isen
Вы внимательно прочитали мой вопрос? Никогда ранее в тарифах Доходной не было валюты, была только одна - гривна. К чему вы мне тогда даёте ссылку, данные в которой ИМХО ошибочны? Наверное просто скопировали с Инджоя, не подумав...
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:42
isen
Вы внимательно прочитали мой вопрос? Никогда ранее в тарифах Доходной не было валюты, была только одна - гривна. К чему вы мне тогда даёте ссылку, данные в которой ИМХО ошибочны? Наверное просто скопировали с Инджоя, не подумав...
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:55
Я в Конкорде не работаю, показал откуда инфо...захочет банк исправит, а нет значит так и останется...
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:28
Re: Конкорд
Коли планується запуск нових карток? Нові Картки будуть на відділенні будуть в той же день чи треба місяць чекати?
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:45
Это всё конечно прикольно, но я например задолбался ездить в Киев за вашими новыми картами. Потому что ваш банк каждые полгода закрывает старые пакеты и открывает новые. Вы либо не меняйте условия по старым, либо открывайте новые отделения, или научитесь наконец присылать карты по почте. Как это реализовано в других банках. Я уже три раза в этом году ездил за 300 км для открытия новых карт.
Это просто издевательство со стороны вашего банка. Меняйте маркетологов, ну и финмон заодно. При мне ФОП закрывал все свои счета в отделении, потому что каждый его платёж свыше 15к попадал на проверку вашего СБ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 25 вер, 2019 20:51
банк із лутшего перетворюється в худший?
viewtopic.php?p=4716677#p4716677
+50грн !
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:50
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:57
Та лаано убиваться то
Де НОВЫЕ карты/тарифы то?
К чему готовиться?
Или пока повыводить наменяную валюту с инДжоя?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:59
Банк Конкорд, які карти до 7 жовтня дають?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:03
Не надо ничего выводить
Concord bank: concord.ua
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