|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:04
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, які карти до 7 жовтня дають?
Инжой и Голден Дрим
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:05
Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, які карти до 7 жовтня дають?
Инжой и Голден Дрим
Дохідну вже ні?
Дебетну і після 7 жовтня будуть давати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29476
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:18
Коды на вход в Айкон25 всем не приходят?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 882
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:36
да всем
и не только по конкорду
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2288
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:51
Может, нужно спешить инжой заказывать?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1436
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|