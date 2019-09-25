Инжой и Голден Дрим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:04
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:05
Дохідну вже ні?
Дебетну і після 7 жовтня будуть давати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:18
Re: Конкорд
Коды на вход в Айкон25 всем не приходят?
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:16
Re: Конкорд
Ай да конь. Тихо, по домашнему убрал бишкек по картам не дождавшись конца месяца.
Только я не понял, честно заработанное мы получим хоть 30 числа?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:30
Бонус обіцяє.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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