Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, які карти до 7 жовтня дають?
Инжой и Голден Дрим
Дохідну вже ні? Дебетну і після 7 жовтня будуть давати?
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DENVER_S написав:Ай да конь. Тихо, по домашнему убрал бишкек по картам не дождавшись конца месяца. Только я не понял, честно заработанное мы получим хоть 30 числа?
Бонус обіцяє.
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