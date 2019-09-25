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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 728729730731>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:04

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, які карти до 7 жовтня дають?

Инжой и Голден Дрим
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 731
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Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:05

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, які карти до 7 жовтня дають?

Инжой и Голден Дрим

Дохідну вже ні?
Дебетну і після 7 жовтня будуть давати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:18

Re: Конкорд

Коды на вход в Айкон25 всем не приходят?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:36

да всем
и не только по конкорду
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:51

Может, нужно спешить инжой заказывать?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:16

Re: Конкорд

Ай да конь. Тихо, по домашнему убрал бишкек по картам не дождавшись конца месяца.
Только я не понял, честно заработанное мы получим хоть 30 числа?

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Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:30

  DENVER_S написав:Ай да конь. Тихо, по домашнему убрал бишкек по картам не дождавшись конца месяца.
Только я не понял, честно заработанное мы получим хоть 30 числа?

Зображення

Бонус обіцяє.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:01

ребята подскажите, не помню по доходной был не снижаемый остаток, опосля которого % вже не капают?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:07

  чик написав:ребята подскажите, не помню по доходной был не снижаемый остаток, опосля которого % вже не капают?

не было
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:11

Банк Конкорд

Разъясните ситуацию с кешбеком по Доходной.
Он вообще отменен или будет выплачен не на картсчет, а на бонус-счет.?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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