Додано: Чет 26 вер, 2019 17:11

Банк Конкорд



Разъясните ситуацию с кешбеком по Доходной.

Он вообще отменен или будет выплачен не на картсчет, а на бонус-счет.?

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