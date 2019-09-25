Вас влаштовує кешбек 1%? Думаю що в нові картці буде більше,тому очікуємо і не панікуємо)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:25
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:09
Re: Конкорд
Доходную нужно переименовывать.Не соответствует названию теперь.
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