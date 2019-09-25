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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 728729730731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:25

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

Разъясните ситуацию с кешбеком по Доходной.
Он вообще отменен или будет выплачен не на картсчет, а на бонус-счет.?

Вас влаштовує кешбек 1%? Думаю що в нові картці буде більше,тому очікуємо і не панікуємо)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:09

Re: Конкорд

Доходную нужно переименовывать.Не соответствует названию теперь.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:27

Итак: Кешбек 1% будет отменен с 28.09, но за покупки 27.09 кешбек будет начислен?

Подскажите, пожалуйста, в каких банках можно открыть дебетную карту с кешбеком, с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением снятием? Кроме моно и аллы.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:47

  lubarec написав:Доходную нужно переименовывать.Не соответствует названию теперь.

% на остаток разве доходом не является? А кэшбек 1%... - вот честно - карта у меня уже 2 года - кэшбек тут ни разу не получал
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:48

Re: Конкорд

  freelanc написав:Подскажите, пожалуйста, в каких банках можно открыть дебетную карту с кешбеком, с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением снятием? Кроме моно и аллы.
ТАС. Карта называется Б5 (большая пятерка). 1% ЧИСТЫМИ за свои
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:09

  clientage написав:Та лаано убиваться то :)
Де НОВЫЕ карты/тарифы то?
К чему готовиться?
Или пока повыводить наменяную валюту с инДжоя?

Усьо, кіна не буде - барсік раніше за коко випустив КОКО кард :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:15

Re: Конкорд

  she_ne_investor написав:барсік раніше за коко випустив КОКО кард


а де отвєтка кокошкіна? :)
+50грн !
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greenozon
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