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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:25
IMPRINTER написав:Банк Конкорд
Разъясните ситуацию с кешбеком по Доходной.
Он вообще отменен или будет выплачен не на картсчет, а на бонус-счет.?
Вас влаштовує кешбек 1%? Думаю що в нові картці буде більше,тому очікуємо і не панікуємо)))
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tarasum
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:09
Доходную нужно переименовывать.Не соответствует названию теперь.
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lubarec
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:27
Итак: Кешбек 1% будет отменен с 28.09, но за покупки 27.09 кешбек будет начислен?
Подскажите, пожалуйста, в каких банках можно открыть дебетную карту с кешбеком, с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением снятием? Кроме моно и аллы.
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freelanc
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:47
lubarec написав:
Доходную нужно переименовывать.Не соответствует названию теперь.
% на остаток разве доходом не является? А кэшбек 1%... - вот честно - карта у меня уже 2 года - кэшбек тут ни разу не получал
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Flamingo
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:48
freelanc написав:
Подскажите, пожалуйста, в каких банках можно открыть дебетную карту с кешбеком, с бесплатным открытием, обслуживанием, пополнением снятием? Кроме моно и аллы.
ТАС. Карта называется Б5 (большая пятерка). 1% ЧИСТЫМИ за свои
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Flamingo
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:09
clientage написав:
Та лаано убиваться то
Де НОВЫЕ карты/тарифы то?
К чему готовиться?
Или пока повыводить наменяную валюту с инДжоя?
Усьо, кіна не буде - барсік раніше за коко випустив КОКО кард
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she_ne_investor
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