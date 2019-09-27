Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:57
lubarec написав:
Кешбек получаю и хочется дальше получать.
Да на здоровье!
Просто вариантов получать больше чем этот мизерный кэшбек - масса. Но каждому свое.
lubarec написав:
11% не такой уже и доход.
Скажем так - на рынке лишь считанное число банков, которые платят за остаток по карте также или выше чем КоКо. Понятно, что это далеко не "13% безналоХовых в ойро"
но не такой уж и плохой вариант
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Додано: Чет 26 вер, 2019 21:58
lubarec написав: greenozon написав: she_ne_investor написав:
барсік раніше за коко випустив КОКО кард
а де отвєтка кокошкіна?
Конкордушка изучит продукты конкурентов и выпустит супер карту Конкорда на зло конкурентам.
У них такая карта была. Доходная с 14% на остаток и кешбэком 1%. Теперь это мусор.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:27
конь что-то насрал ... или %% или кешбек - щас гляну
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:32
да и %% и кешбек (аж 58 грн.)
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:24
Конкордушка с октября будет Лучшем!Ждем.
lubarec
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:26
Что-то в онлайн-банкинг icON25 не могу войти, не принимает номер телефона - ошибиться здесь трудно
reef
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Додано: Суб 28 вер, 2019 13:48
reef написав:
Что-то в онлайн-банкинг icON25 не могу войти, не принимает номер телефона - ошибиться здесь трудно
Зайшов...американця по 24.20 дають.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 17:29
Вкладчик1234 написав:
Развели
Кстати, по той бонусной кнопке в веб-иконе можно ознакомиться с новыми условиями для некоторых (пока) карт. Там есть "интересные" моменты
О какой кнопке речь, что-то я в icON25 не нахожу такую?
reef
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Додано: Суб 28 вер, 2019 17:40
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Додано: Суб 28 вер, 2019 17:43
reef написав:
О какой кнопке речь, что-то я в icON25 не нахожу такую?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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