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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 730731732733>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:57

  lubarec написав: Кешбек получаю и хочется дальше получать.

Да на здоровье!
Просто вариантов получать больше чем этот мизерный кэшбек - масса. Но каждому свое.
  lubarec написав: 11% не такой уже и доход.

Скажем так - на рынке лишь считанное число банков, которые платят за остаток по карте также или выше чем КоКо. Понятно, что это далеко не "13% безналоХовых в ойро" ;) но не такой уж и плохой вариант
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:58

  lubarec написав:
  greenozon написав:
  she_ne_investor написав:барсік раніше за коко випустив КОКО кард


а де отвєтка кокошкіна? :)

Конкордушка изучит продукты конкурентов и выпустит супер карту Конкорда на зло конкурентам.


У них такая карта была. Доходная с 14% на остаток и кешбэком 1%. Теперь это мусор.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:27

конь что-то насрал ... или %% или кешбек - щас гляну
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:32

да и %% и кешбек (аж 58 грн.)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:24

Re: Конкорд

Конкордушка с октября будет Лучшем!Ждем.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:26

Re: Конкорд

Что-то в онлайн-банкинг icON25 не могу войти, не принимает номер телефона - ошибиться здесь трудно
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 13:48

  reef написав:Что-то в онлайн-банкинг icON25 не могу войти, не принимает номер телефона - ошибиться здесь трудно

Зайшов...американця по 24.20 дають.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:29

  Вкладчик1234 написав:Развели

Кстати, по той бонусной кнопке в веб-иконе можно ознакомиться с новыми условиями для некоторых (пока) карт. Там есть "интересные" моменты

О какой кнопке речь, что-то я в icON25 не нахожу такую? :oops:
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:40

reef

в веб-0версии смотрите

https://icon25.ua/pub/bonus_rules.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:43

  reef написав:О какой кнопке речь, что-то я в icON25 не нахожу такую?

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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