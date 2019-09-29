5. Нарахування Бонусів здійснюється Банком на Бонусний рахунок Клієнта:
5.1.Виключно за Операції покупки, проведені Картою в торгівельно-сервісній мережі (в тому числі за кордоном)та списані з Поточного рахунку, у розмірі 1(один) % від суми Операції:
5.1.1.За всіма MCC (Merchant Category Code), крім наступних МСС: 0769-2791 –послуги, 4723-4900 – послуги, телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 –телемаркетинг, 5999-6760 –послуги, інші магазини і спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 –ставки, 8398-9950 –послуги.
6. Банк має право анулювати Бонуси за власним рішенням, в односторонньому порядку,при цьому Банк не повідомляє Клієнту причину свого рішення. Анулювання Бонусів не вважається доходом Банку.
короче - на свалку истории.