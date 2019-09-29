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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 730731732733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:44

5. Нарахування Бонусів здійснюється Банком на Бонусний рахунок Клієнта:

5.1.Виключно за Операції покупки, проведені Картою в торгівельно-сервісній мережі (в тому числі за кордоном)та списані з Поточного рахунку, у розмірі 1(один) % від суми Операції:

5.1.1.За всіма MCC (Merchant Category Code), крім наступних МСС: 0769-2791 –послуги, 4723-4900 – послуги, телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 –телемаркетинг, 5999-6760 –послуги, інші магазини і спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 –ставки, 8398-9950 –послуги.

6. Банк має право анулювати Бонуси за власним рішенням, в односторонньому порядку,при цьому Банк не повідомляє Клієнту причину свого рішення. Анулювання Бонусів не вважається доходом Банку.

короче - на свалку истории.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:00

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:Та лаано убиваться то :)
Де НОВЫЕ карты/тарифы то?
К чему готовиться?
Или пока повыводить наменяную валюту с инДжоя?

Не надо ничего выводить :wink:

А вот тут надо ещё подумать? :mrgreen:
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:15

Re: Конкорд

Чого це кокошка не випускає П2П та 3D-паролі не надсилає?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:49

  Кочевник написав:Чого це кокошка не випускає П2П та 3D-паролі не надсилає?

сэп отправленный в 10.40 уже дошел по назначению
isen
 
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