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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 731732733734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:26

Re: Конкорд

А что с Доходной? Процент на остаток еще платят и какой?
Тарифы по ней убрали с сайта (( Ну кто так делает....
tmp01
 
Повідомлень: 826
З нами з: 14.03.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:31

Re: Конкорд

tmp01, здесь смотрели?
  Банк Конкорд написав:Тарифы все можно посмотреть тут:
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
MASolomko
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Повідомлень: 1275
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Подякував: 46 раз.
Подякували: 147 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:34

MASolomko
Спасибо! Не нашел этой ссылки на сайте...
tmp01
 
Повідомлень: 826
З нами з: 14.03.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:37

А Голден разве ещё выдают ?
Мне летом сказали в отделении, что вместо неё - Инджой
mustbe
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Повідомлень: 2511
З нами з: 27.12.17
Подякував: 60 раз.
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  #<1 ... 731732733734
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