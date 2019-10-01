А что с Доходной? Процент на остаток еще платят и какой?
Тарифы по ней убрали с сайта (( Ну кто так делает....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:26
Re: Конкорд
А что с Доходной? Процент на остаток еще платят и какой?
Тарифы по ней убрали с сайта (( Ну кто так делает....
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:31
Re: Конкорд
tmp01, здесь смотрели?
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:37
А Голден разве ещё выдают ?
Мне летом сказали в отделении, что вместо неё - Инджой
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