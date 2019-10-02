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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:26
А что с Доходной? Процент на остаток еще платят и какой?
Тарифы по ней убрали с сайта (( Ну кто так делает....
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tmp01
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:31
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MASolomko
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:34
MASolomko
Спасибо! Не нашел этой ссылки на сайте...
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tmp01
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:37
А Голден разве ещё выдают ?
Мне летом сказали в отделении, что вместо неё - Инджой
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mustbe
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Додано: Сер 02 жов, 2019 17:46
По доходной бонусы начисляются?
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lubarec
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:27
Возможен ли овер по кредитному Инджою ?
Если в иконе пополнить Инджой с Дебетки, дождаться смс-ки, и сразу начать тратить онлайн - возникнет ли овер ?
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mustbe
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:45
mustbe написав:
Возможен ли овер по кредитному Инджою ?
Если в иконе пополнить Инджой с Дебетки, дождаться смс-ки, и сразу начать тратить онлайн - возникнет ли овер ?
Любые покупки проводятся по счету не ранее следующего опердня. Овер реален только при снятии налички или перевода денег со счета
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:10
mustbe написав:
Возможен ли овер по кредитному Инджою ?
Если в иконе пополнить Инджой с Дебетки, дождаться смс-ки, и сразу начать тратить онлайн - возникнет ли овер ?
Надо делать наоборот, пополнять онлайн, а переводить сэпом в иконе. Тогда будет овер.
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wig
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:32
перечисляю примат-тропинкой и сразу шлю сэп, овера нет.
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demichh
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:27
demichh написав:
перечисляю примат-тропинкой и сразу шлю сэп, овера нет.
У тропинки статус не р2р, а по сути СЭПа (на самом деле лоро - ностро , но кто так глубоко в теорию будет погружаться).
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Flamingo
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