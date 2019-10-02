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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 732733734735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:36

  Stringer написав:
  mustbe написав:Возможен ли овер по кредитному Инджою ?
Если в иконе пополнить Инджой с Дебетки, дождаться смс-ки, и сразу начать тратить онлайн - возникнет ли овер ?

Любые покупки проводятся по счету не ранее следующего опердня. Овер реален только при снятии налички или перевода денег со счета

Доходную пополняю через п2п и сразу снимаю. Проблем не замечено
la9
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 02.07.09
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  #<1 ... 732733734735
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