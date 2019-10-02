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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:36
Stringer написав: mustbe написав:
Возможен ли овер по кредитному Инджою ?
Если в иконе пополнить Инджой с Дебетки, дождаться смс-ки, и сразу начать тратить онлайн - возникнет ли овер ?
Любые покупки проводятся по счету не ранее следующего опердня. Овер реален только при снятии налички или перевода денег со счета
Доходную пополняю через п2п и сразу снимаю. Проблем не замечено
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