Додано: Чет 03 жов, 2019 18:31

Браття і сестри! Так по дохідній і інжою кешбек є? Чи картку в шухляду?

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.