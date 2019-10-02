Stringer написав:
Любые покупки проводятся по счету не ранее следующего опердня. Овер реален только при снятии налички или перевода денег со счета
Доходную пополняю через п2п и сразу снимаю. Проблем не замечено
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:36
Доходную пополняю через п2п и сразу снимаю. Проблем не замечено
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:31
Браття і сестри! Так по дохідній і інжою кешбек є? Чи картку в шухляду?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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