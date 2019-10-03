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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:36
Stringer написав: mustbe написав:
Возможен ли овер по кредитному Инджою ?
Если в иконе пополнить Инджой с Дебетки, дождаться смс-ки, и сразу начать тратить онлайн - возникнет ли овер ?
Любые покупки проводятся по счету не ранее следующего опердня. Овер реален только при снятии налички или перевода денег со счета
Доходную пополняю через п2п и сразу снимаю. Проблем не замечено
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la9
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:31
Браття і сестри! Так по дохідній і інжою кешбек є? Чи картку в шухляду?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:53
viewtopic.php?p=4761225#p4761225
Козак-характерник написав:
Так по дохідній і інжою кешбек є? Чи картку в шухляду?
Если вкратце - то в этом пруду рыбы уже нет.
А точнее - остались только мальки, однопроцентные
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mustbe
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:55
mustbe написав:
viewtopic.php?p=4761225#p4761225
Козак-характерник написав:
Так по дохідній і інжою кешбек є? Чи картку в шухляду?
Если вкратце - то в этом пруду рыбы уже нет.
А точнее - остались только мальки, однопроцентные
Смуток на душі...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:05
5. Нарахування Бонусів здійснюється Банком на Бонусний рахунок Клієнта:
5.1. Виключно за Операції покупки, проведені Картою в торгівельно-сервісній мережі (в тому числі за кордоном) та списані з Поточного рахунку, у розмірі 1 (один) % від суми Операції:
5.1.1. За всіма MCC (Merchant Category Code), крім наступних МСС: 0769-2791 – послуги, 4723-4900 – послуги, телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 – телемаркетинг, 5999-6760 – послуги, інші магазини і спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 – ставки, 8398-9950 – послуги.
5.1.2. За всіма MCC (Merchant Category Code), крім наступних МСС: 4812, 4813, 4814, 4816 – телекомунікації, 4829 – грошові перекази, 4900 – комунальні послуги, 5999 – інші магазини і спеціальні роздрібні магазини, 6300 – послуги, для Клієнтів, що користуються Картками класу «Преміум»
Не, не только продукты.
Но в любом случае: 1% - это интересно чуть менее чем никак
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mustbe
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:08
lubarec
Сегодняшний опыт показал,что две покупки в Леруа,Кло.Бонусов не начислили.
Доходная теперь не для оплат. Совсем.?
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lubarec
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