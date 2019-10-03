Stringer написав:
Любые покупки проводятся по счету не ранее следующего опердня. Овер реален только при снятии налички или перевода денег со счета
Доходную пополняю через п2п и сразу снимаю. Проблем не замечено
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:36
Доходную пополняю через п2п и сразу снимаю. Проблем не замечено
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:31
Браття і сестри! Так по дохідній і інжою кешбек є? Чи картку в шухляду?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:53
viewtopic.php?p=4761225#p4761225
Если вкратце - то в этом пруду рыбы уже нет.
А точнее - остались только мальки, однопроцентные
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:55
Смуток на душі...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:05
Не, не только продукты.
Но в любом случае: 1% - это интересно чуть менее чем никак
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:08
lubarec
Сегодняшний опыт показал,что две покупки в Леруа,Кло.Бонусов не начислили.
Доходная теперь не для оплат. Совсем.?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:26
Конечно. С 28.09. Уже обсудили и забыли.
Карты на полке. Ждём новую чудо карту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:55
А шо скаже шановний офПред?
По дохідній 1% Бонус має бути, від довільної суми?
Якщо сума менше 100 грн як Бонус накопичується?
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:57
Re: Конкорд
сегодня больше 1000грн потерял на курсе конкорда
колеги вчера получили перевод в привате до обеда и успели продать по курсу 24.90. Приват может скупать $ по курсу выше межбанка.
в переводы в конкорде мусолят еще пол дня, так что вчера продать перевод небыло возможности, сегдня курс в конкорде ниже плинтуса.
в общем буду закрывать ФОП счета в конкорде.
Мне крайне не выходно такое сотрудничество.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:30
Re: Конкорд
Айбокс термінал поповнює картку конкорду за допомогу nfc зчитувача? Чи тільки вручну вводити номер картки
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