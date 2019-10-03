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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 733734735736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:41

  Квесторе_поверніться написав:
  lubarec написав:lubarec
Сегодняшний опыт показал,что две покупки в Леруа,Кло.Бонусов не начислили.
Доходная теперь не для оплат. Совсем.?

А шо скаже шановний офПред?
По дохідній 1% Бонус має бути, від довільної суми?
Якщо сума менше 100 грн як Бонус накопичується?

Хочется знать с каких карт начисляется бонус?Думаю наш представитель Конкордушки нам все разложит по полочкам,что-бы все стало ясно и понятно.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:49

Re: Конкорд

  lubarec написав:представитель Конкордушки

А де він пропав...чому Бонус не піарить?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 29577
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:51

Злі язики кажуть шо обрізана бонусна програма діє тільки по зарплатному проекту.
Правда?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29577
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:17

Re: Конкорд

  vpchelko написав:в общем буду закрывать ФОП счета в конкорде.


А почему открывали?
rudnitep
 
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