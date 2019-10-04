Хочется знать с каких карт начисляется бонус?Думаю наш представитель Конкордушки нам все разложит по полочкам,что-бы все стало ясно и понятно.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:41
Хочется знать с каких карт начисляется бонус?Думаю наш представитель Конкордушки нам все разложит по полочкам,что-бы все стало ясно и понятно.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:49
Re: Конкорд
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:51
Злі язики кажуть шо обрізана бонусна програма діє тільки по зарплатному проекту.
Правда?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:17
Re: Конкорд
Додано: Суб 05 жов, 2019 07:47
ПО доходной 1% - точно нет, за фрегат - не знаю, не актуально; по инжою - вроде, только за фрегат.
Что будет в новой карте - неизвестно, поэтому, на всякий случай, а также после слов КЦ о том, что планируют в будущем подключить все карты в бонусную программу, вчера заказал себе именной инжой. Правда, затея эта стОит 100 грн, о чем в тарифах не увидел, и узнал уже после заказа карты, но отказываться не стал. 100 грн за именную карту на 5 лет показалось мне, конечно, очень нежелательной, но допустимой тратой.
Додано: Суб 05 жов, 2019 08:29
Re: Конкорд
Доходная без % совсем другая карта.Конкордушка должен нам дать что-то приятное.Верю.
Додано: Суб 05 жов, 2019 08:53
Інжой з 11% беріть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:02
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