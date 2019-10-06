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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 734735736737

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:50

Треба знати грибні місця
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:23

https://www.youtube.com/watch?v=zwSZcDU ... fBptOg96U4
Как интересно, особенно после 2-й минуты
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:02

  deneg net написав:https://www.youtube.com/watch?v=zwSZcDU5dVM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3c_GGFZJttr5bl-FdHI6uH6-sMZcm7nMAFX27_vw9WwKjdKfBptOg96U4
Как интересно, особенно после 2-й минуты


а Аполлоныч тут ничего нетипичного не углядел ... это же не свиней гонять за пять копеек ... еще и на детях наживаются ...
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  #<1 ... 734735736737
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