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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 14:50
Треба знати грибні місця
+50грн !
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:23
Как интересно, особенно после 2-й минуты
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:02
а Аполлоныч тут ничего нетипичного не углядел ... это же не свиней гонять за пять копеек ... еще и на детях наживаются ...
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