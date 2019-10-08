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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 14:50
Треба знати грибні місця
+50грн !
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:23
Как интересно, особенно после 2-й минуты
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:02
а Аполлоныч тут ничего нетипичного не углядел ... это же не свиней гонять за пять копеек ... еще и на детях наживаются ...
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Додано: Сер 09 жов, 2019 10:23
Щось СоСо застопорив продажу Ванкартки - флагманського продукту.
Ідеологія цієї картки: любий залив без комісії але шлях геть з банки з комісом.
Безнал - 1%, нал - 0,5%. Є, правда стежинка але можуть прикрити.
Інжой і дебетну на 5 років видають аж гай шумить - хто ше не взяв?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 10:39
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:47
Как в этой карте с кешбеком, есть инфо?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:51
Так
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Додано: Сер 09 жов, 2019 10:53
Никак. Классический кешбек по всем картам закрыли. Теперь будет только бонусная программа, с кучей ограничений. И если Апполоныч решит что Вы свинорыл, имеет право всё вернуть взад вместе с налогами, без объяснения причин.
Вобщем - тухло всё.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 09 жов, 2019 10:56, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:53
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:04
Забув сказати що Ванкартка кредитка з чесним грейсом до 62 днів як в Ахмет бая по ВсеМожу і в братків по Зеленій.
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