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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 735736737738>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:50

Треба знати грибні місця
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:23

https://www.youtube.com/watch?v=zwSZcDU ... fBptOg96U4
Как интересно, особенно после 2-й минуты
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:02

  deneg net написав:https://www.youtube.com/watch?v=zwSZcDU5dVM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3c_GGFZJttr5bl-FdHI6uH6-sMZcm7nMAFX27_vw9WwKjdKfBptOg96U4
Как интересно, особенно после 2-й минуты


а Аполлоныч тут ничего нетипичного не углядел ... это же не свиней гонять за пять копеек ... еще и на детях наживаются ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:23

Щось СоСо застопорив продажу Ванкартки - флагманського продукту. :(
Ідеологія цієї картки: любий залив без комісії але шлях геть з банки з комісом.
Безнал - 1%, нал - 0,5%. Є, правда стежинка але можуть прикрити.
Інжой і дебетну на 5 років видають аж гай шумить - хто ше не взяв? :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:39

  Квесторе_поверніться написав:Ідеологія цієї картки: любий залив без комісії але шлях геть з банки з комісом.

Входящй СЭП будет без комсы?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:47

  Квесторе_поверніться написав:Щось СоСо застопорив продажу Ванкартки - флагманського продукту. :(
Ідеологія цієї картки: любий залив без комісії але шлях геть з банки з комісом.
Безнал - 1%, нал - 0,5%. Є, правда стежинка але можуть прикрити.
Інжой і дебетну на 5 років видають аж гай шумить - хто ше не взяв? :)

Как в этой карте с кешбеком, есть инфо?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:51

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ідеологія цієї картки: любий залив без комісії але шлях геть з банки з комісом.

Входящй СЭП будет без комсы?

Так
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:53

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось СоСо застопорив продажу Ванкартки - флагманського продукту. :(
Ідеологія цієї картки: любий залив без комісії але шлях геть з банки з комісом.
Безнал - 1%, нал - 0,5%. Є, правда стежинка але можуть прикрити.
Інжой і дебетну на 5 років видають аж гай шумить - хто ше не взяв? :)

Как в этой карте с кешбеком, есть инфо?


Никак. Классический кешбек по всем картам закрыли. Теперь будет только бонусная программа, с кучей ограничений. И если Апполоныч решит что Вы свинорыл, имеет право всё вернуть взад вместе с налогами, без объяснения причин.
Вобщем - тухло всё.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 09 жов, 2019 10:56, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:53

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Щось СоСо застопорив продажу Ванкартки - флагманського продукту. :(
Ідеологія цієї картки: любий залив без комісії але шлях геть з банки з комісом.
Безнал - 1%, нал - 0,5%. Є, правда стежинка але можуть прикрити.
Інжой і дебетну на 5 років видають аж гай шумить - хто ше не взяв? :)

Как в этой карте с кешбеком, есть инфо?

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Забув сказати що Ванкартка кредитка з чесним грейсом до 62 днів як в Ахмет бая по ВсеМожу і в братків по Зеленій.
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