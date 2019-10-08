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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 735736737738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:05

  Квесторе_поверніться написав:Забув сказати що Ванкартка кредитка з чесним грейсом до 62 днів як в Ахмет бая по ВсеМожу і в братків по Зеленій.

Де тарифи по картці?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:06

  Квесторе_поверніться написав:Забув сказати що Ванкартка кредитка з чесним грейсом до 62 днів як в Ахмет бая по ВсеМожу і в братків по Зеленій.

По Джою и Дриму грейс точно такой же, так что, это не новость.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:24

  tarasum написав:
  Квесторе_поверніться написав:Забув сказати що Ванкартка кредитка з чесним грейсом до 62 днів як в Ахмет бая по ВсеМожу і в братків по Зеленій.

Де тарифи по картці?

Тарифи ще не оприлюднені.
А шо Вас в тарифах цікавить?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Конкорд (7374)
09.10.2019 12:34
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