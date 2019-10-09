Квесторе_поверніться написав:Забув сказати що Ванкартка кредитка з чесним грейсом до 62 днів як в Ахмет бая по ВсеМожу і в братків по Зеленій.
Де тарифи по картці?
Тарифи ще не оприлюднені. А шо Вас в тарифах цікавить?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Сегодня через айкон на А-банк отправил перевод по СЕП. Дневной 16.00 не зашел, а вот вчерний, отправленный около 18.00 зашел. А-банка говорит про мифические 3 банковских дня. Конкорд говорит, что деньги отправили. Так, где деньги?
anikola13 написав:Сегодня через айкон на А-банк отправил перевод по СЕП. Дневной 16.00 не зашел, а вот вчерний, отправленный около 18.00 зашел. А-банка говорит про мифические 3 банковских дня. Конкорд говорит, что деньги отправили. Так, где деньги?
Відправив сепом 14.00 на ощад,то були в 14.50. питання дійсно до а банку))) В а-банку йде на транзит,спробуйте взяти реквізити рахунку на пряму