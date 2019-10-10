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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:17
tarasum А де саме взяти прямі реквізити?
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Додано: Чет 10 жов, 2019 20:21
Выход с Голден за свои по р2р/сеп бесплатно? Какие дневные лимиты?
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mikos
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