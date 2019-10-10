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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 20:17
tarasum А де саме взяти прямі реквізити?
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anikola13
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Додано: Чет 10 жов, 2019 20:21
Выход с Голден за свои по р2р/сеп бесплатно? Какие дневные лимиты?
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mikos
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Додано: Чет 10 жов, 2019 22:00
anikola13 написав:tarasum
А де саме взяти прямі реквізити?
Задайте питання в інші гілці форуму а-банку. Можна через чат запитати, спробуйте краще через ібан. Можливо у вас сума була велика. Спробуйте відправити сепом з інших банків,подивитись хто є хто)))
В ібані в мобільній версії є реквізити,рах індивідуальний
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tarasum
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:26
tarasum написав:
В а-банку йде на транзит,спробуйте взяти реквізити рахунку на пряму
Отправлял по прямым реквизитам (через IBAN) с Коко на Альфа-Банк и немного позже на А-Банк. Так на А-Банк деньги пришли намного быстрее, чем на Альфу
anikola13 написав:tarasum
А де саме взяти прямі реквізити?
Дивись у мобільному додатку реквізити. Але там дають по старому шаблону через транзит і ще окремо прямий IBAN.
Ось IBAN і беремо, інше ні. Далі в Коко вказуємо IBAN, свої ПІБ і ІПН — і на відправку СЕП
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:13
MASolomko написав: tarasum написав:
В а-банку йде на транзит,спробуйте взяти реквізити рахунку на пряму
Отправлял по прямым реквизитам (через IBAN) с Коко на Альфа-Банк и немного позже на А-Банк. Так на А-Банк деньги пришли намного быстрее, чем на Альфу
anikola13 написав:tarasum
А де саме взяти прямі реквізити?
Дивись у мобільному додатку реквізити. Але там дають по старому шаблону через транзит і ще окремо прямий IBAN.
Ось IBAN і беремо, інше ні. Далі в Коко вказуємо IBAN, свої ПІБ і ІПН — і на відправку СЕП
Подскажите в мобильном айконе в разделе платежи вижу только переводы на другую карту, СЭП в упор не вижу. На вкладке "на р/с" тупо пусто ни одного поля нет для заполнения, это глюк моей аппликухи? Или совсем не туда смотрю?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:04
pharus,
Для СЭП-
Онли ВЭБ
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:21
Обіцяли в ікон25 сеп по шаблону в мобільній версії, поки глухо.Коли буде нова картка від конкорда?
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tarasum
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