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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 736737738739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:17

tarasum А де саме взяти прямі реквізити?
anikola13
 
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Выход с Голден за свои по р2р/сеп бесплатно? Какие дневные лимиты?
mikos
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:00

  anikola13 написав:tarasum А де саме взяти прямі реквізити?

Задайте питання в інші гілці форуму а-банку. Можна через чат запитати, спробуйте краще через ібан. Можливо у вас сума була велика. Спробуйте відправити сепом з інших банків,подивитись хто є хто)))
В ібані в мобільній версії є реквізити,рах індивідуальний
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:26

Re: Конкорд

  tarasum написав:В а-банку йде на транзит,спробуйте взяти реквізити рахунку на пряму
Отправлял по прямым реквизитам (через IBAN) с Коко на Альфа-Банк и немного позже на А-Банк. Так на А-Банк деньги пришли намного быстрее, чем на Альфу :D

  anikola13 написав:tarasum А де саме взяти прямі реквізити?
Дивись у мобільному додатку реквізити. Але там дають по старому шаблону через транзит і ще окремо прямий IBAN.

Ось IBAN і беремо, інше ні. Далі в Коко вказуємо IBAN, свої ПІБ і ІПН — і на відправку СЕП :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:13

  MASolomko написав:
  tarasum написав:В а-банку йде на транзит,спробуйте взяти реквізити рахунку на пряму
Отправлял по прямым реквизитам (через IBAN) с Коко на Альфа-Банк и немного позже на А-Банк. Так на А-Банк деньги пришли намного быстрее, чем на Альфу :D

  anikola13 написав:tarasum А де саме взяти прямі реквізити?
Дивись у мобільному додатку реквізити. Але там дають по старому шаблону через транзит і ще окремо прямий IBAN.

Ось IBAN і беремо, інше ні. Далі в Коко вказуємо IBAN, свої ПІБ і ІПН — і на відправку СЕП :)

Подскажите в мобильном айконе в разделе платежи вижу только переводы на другую карту, СЭП в упор не вижу. На вкладке "на р/с" тупо пусто ни одного поля нет для заполнения, это глюк моей аппликухи? Или совсем не туда смотрю?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:04

pharus,
Для СЭП-
Онли ВЭБ
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:21

Re: Конкорд

Обіцяли в ікон25 сеп по шаблону в мобільній версії, поки глухо.Коли буде нова картка від конкорда?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:45

Для СоСо хороша вісточка...а то шкандалі в Дніпрі можуть трохи потріпати банку
https://news.finance.ua/ru/news/-/45805 ... lym-bankam
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 736737738739
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