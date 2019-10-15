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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 737738739740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:20

  Квесторе_поверніться написав:
  cheburek3 написав:А на том конце парень - нет, уже понизили до 2%.

А може понизили. Ні?

Де анонсована нова картка? Її теж закрили(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:28

  tarasum написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  cheburek3 написав:А на том конце парень - нет, уже понизили до 2%.

А може понизили. Ні?

Де анонсована нова картка? Її теж закрили(((

Onecard?
Тільки хочуть запускати продажі. Може вже запустили. На минулому тижні ще не продавали.
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  #<1 ... 737738739740
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