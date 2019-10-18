Де анонсована нова картка? Її теж закрили(((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:20
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:28
Onecard?
Тільки хочуть запускати продажі. Може вже запустили. На минулому тижні ще не продавали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:01
Re: Конкорд
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:56
Запустили уже. Но пластика нового нет, он будет без номера и cvv. Моно, Альфа теперь КоКо - подурели шоли? По тарифам. На остаток такие же проценты как и на Инджой. Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии. Т.е. налицо ухудшение условий.
Т.к. Инджой уже всё, то открыл себе эту карту - правда пока на пластике из под Инджоя.
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