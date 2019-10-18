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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 737738739740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:20

  Квесторе_поверніться написав:
  cheburek3 написав:А на том конце парень - нет, уже понизили до 2%.

А може понизили. Ні?

Де анонсована нова картка? Її теж закрили(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:28

  tarasum написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  cheburek3 написав:А на том конце парень - нет, уже понизили до 2%.

А може понизили. Ні?

Де анонсована нова картка? Її теж закрили(((

Onecard?
Тільки хочуть запускати продажі. Може вже запустили. На минулому тижні ще не продавали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:01

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:А може понизили. Ні?

Ну, я посмотрел тарифы прямо в инет-банке и на сайте pdf, пишут 3%
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:56

  Квесторе_поверніться написав:Onecard?
Тільки хочуть запускати продажі. Може вже запустили. На минулому тижні ще не продавали.

Запустили уже. Но пластика нового нет, он будет без номера и cvv. Моно, Альфа теперь КоКо - подурели шоли? По тарифам. На остаток такие же проценты как и на Инджой. Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии. Т.е. налицо ухудшение условий.
Т.к. Инджой уже всё, то открыл себе эту карту - правда пока на пластике из под Инджоя.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 08:02

  Фантом написав:Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии.

Сеп буде платний? П2п платний? Зняття з банкоматів буде безкоштовним? Поповнення картки платне?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 08:34

  tarasum написав:
  Фантом написав:Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии.

Сеп буде платний? П2п платний? Зняття з банкоматів буде безкоштовним?

По доллару нет ни сепа ни банкоматов в Украине.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:02

  tarasum написав:
  Фантом написав:Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии.

Сеп буде платний? П2п платний? Зняття з банкоматів буде безкоштовним? Поповнення картки платне?

Мали на увазі вихід в нал ...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:46

Странно, на сайт нельзя зайти.
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swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:59

  swan forever написав:Странно, на сайт нельзя зайти.

Поддержка в телеграме ответила, что "ведутся работы, приносим извинения".
Сейчас одмэна разбудят :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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