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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:20
Квесторе_поверніться написав: cheburek3 написав:
А на том конце парень - нет, уже понизили до 2%.
А може понизили. Ні?
Де анонсована нова картка? Її теж закрили(((
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tarasum
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:28
tarasum написав: Квесторе_поверніться написав: cheburek3 написав:
А на том конце парень - нет, уже понизили до 2%.
А може понизили. Ні?
Де анонсована нова картка? Її теж закрили(((
Onecard?
Тільки хочуть запускати продажі. Може вже запустили. На минулому тижні ще не продавали.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:01
Квесторе_поверніться написав:
А може понизили. Ні?
Ну, я посмотрел тарифы прямо в инет-банке и на сайте pdf, пишут 3%
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cheburek3
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:56
Квесторе_поверніться написав:
Onecard?
Тільки хочуть запускати продажі. Може вже запустили. На минулому тижні ще не продавали.
Запустили уже. Но пластика нового нет, он будет без номера и cvv. Моно, Альфа теперь КоКо - подурели шоли? По тарифам. На остаток такие же проценты как и на Инджой. Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии. Т.е. налицо ухудшение условий.
Т.к. Инджой уже всё, то открыл себе эту карту - правда пока на пластике из под Инджоя.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:02
Фантом написав:
Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии.
Сеп буде платний? П2п платний? Зняття з банкоматів буде безкоштовним? Поповнення картки платне?
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tarasum
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:34
tarasum написав: Фантом написав:
Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии.
Сеп буде платний? П2п платний? Зняття з банкоматів буде безкоштовним?
По доллару нет ни сепа ни банкоматов в Украине.
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wig
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:02
tarasum написав: Фантом написав:
Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии.
Сеп буде платний? П2п платний? Зняття з банкоматів буде безкоштовним? Поповнення картки платне?
Мали на увазі вихід в нал ...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:46
Странно, на сайт нельзя зайти.
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:59
swan forever написав:
Странно, на сайт нельзя зайти.
Поддержка в телеграме ответила, что "ведутся работы, приносим извинения".
Сейчас одмэна разбудят
UPD: разбудили
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 19 жов, 2019 16:39
tarasum написав: Фантом написав:
Выход с гривневой и долларовой с комиссией. С евровой без комиссии.
Сеп буде платний? П2п платний? Зняття з банкоматів буде безкоштовним? Поповнення картки платне?
СЭП - 1%, п2п - 1%, снятие - 0,5%, пополнение бесплатное.
Процент на остаток гривна - 11%, доллар - 3%. Евро - 0%.
Снятие в кассе гривна, доллар - 0,5% мин 2 грн, евро без комиссии.
Если учесть, что Доходная и Инджой уже всё. То для новых клиентов, тут ловить нечего, ИМХО.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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