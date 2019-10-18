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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 16:59
Фантом, такі драконівські тарифи? Теж вроді проглядав і бачив пару стежинок геть на халяву.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 17:09
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:35
Це ж кредитка...не гірша ніж в Приваті. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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