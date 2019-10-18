RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 738739740741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 16:59

Фантом, такі драконівські тарифи? Теж вроді проглядав і бачив пару стежинок геть на халяву.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29777
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:09

  Фантом написав:То для новых клиентов, тут ловить нечего

Возникает закономерный вопрос - какова целевая аудитория новой карты?
Vorlon
 
Повідомлень: 7351
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:12

Vorlon извращенцы, с/мазохисты, альтруисты и прочие спонсоры, нет? :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:35

  Vorlon написав:
  Фантом написав:То для новых клиентов, тут ловить нечего

Возникает закономерный вопрос - какова целевая аудитория новой карты?

Це ж кредитка...не гірша ніж в Приваті. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29777
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 738739740741
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Slx, Кочевник і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.