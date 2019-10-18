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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 738739740741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 16:59

Фантом, такі драконівські тарифи? Теж вроді проглядав і бачив пару стежинок геть на халяву.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:09

  Фантом написав:То для новых клиентов, тут ловить нечего

Возникает закономерный вопрос - какова целевая аудитория новой карты?
Vorlon
 
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Vorlon извращенцы, с/мазохисты, альтруисты и прочие спонсоры, нет? :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:35

  Vorlon написав:
  Фантом написав:То для новых клиентов, тут ловить нечего

Возникает закономерный вопрос - какова целевая аудитория новой карты?

Це ж кредитка...не гірша ніж в Приваті. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:16

  Квесторе_поверніться написав:Фантом, такі драконівські тарифи? Теж вроді проглядав і бачив пару стежинок геть на халяву.

То для старых клиентов, зарплатников или на худой конец депозитчиков.
Для новых клиентов с улицы, дуля с маком.
Мне когда эту карту выдавали, менеджер звонил в головной офис. Потому что сам не поверил в эти "улучшения". :)
Да и взял я её, только потому что у Конкорда нужно брать все бесплатные продукты. Непонятно, какой когда выстрелит. Инджои сейчас стали мегаактуальными. Особенно для валютообмена. Эту тоже евровую взял, бо следующий продукт может и комиссию за снятие евро влупить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:38

тогда остается:
1)скунс 15% снятие 0.5
2)шарик 17%, снятие 1
3)белки 15%, 200к+, снятие 0%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Возникает закономерный вопрос - какова целевая аудитория новой карты?

Це ж кредитка...не гірша ніж в Приваті. Ні?

Спеціально його провокуєте? Тоді ще про Xiaomi треба згадати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:58

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Возникает закономерный вопрос - какова целевая аудитория новой карты?

Це ж кредитка...не гірша ніж в Приваті. Ні?

Спеціально його провокуєте? Тоді ще про Xiaomi треба згадати.

Якщо є Приват і Ощад то провокуй не провокуй ...а є Уні або Моя Пишна кредитка.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:01

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Спеціально його провокуєте? Тоді ще про Xiaomi треба згадати.

Якщо є Приват і Ощад то провокуй не провокуй ...а є Уні або Моя Пишна кредитка.

Про Апполоныча не забываем. Тут и физиков, и юриков финмон дрючит не по детски. Первых сам Апполоныч, вторых госфинмон. К банку пристальное внимание.
В Ощаде и Привате всё таки полегче.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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