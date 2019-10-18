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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 16:59
Фантом, такі драконівські тарифи? Теж вроді проглядав і бачив пару стежинок геть на халяву.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:09
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:35
Це ж кредитка...не гірша ніж в Приваті. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:16
То для старых клиентов, зарплатников или на худой конец депозитчиков.
Для новых клиентов с улицы, дуля с маком.
Мне когда эту карту выдавали, менеджер звонил в головной офис. Потому что сам не поверил в эти "улучшения".
Да и взял я её, только потому что у Конкорда нужно брать все бесплатные продукты. Непонятно, какой когда выстрелит. Инджои сейчас стали мегаактуальными. Особенно для валютообмена. Эту тоже евровую взял, бо следующий продукт может и комиссию за снятие евро влупить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:38
тогда остается:
1)скунс 15% снятие 0.5
2)шарик 17%, снятие 1
3)белки 15%, 200к+, снятие 0%
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:55
Спеціально його провокуєте? Тоді ще про Xiaomi треба згадати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:58
Якщо є Приват і Ощад то провокуй не провокуй ...а є Уні або Моя Пишна кредитка.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:01
Про Апполоныча не забываем. Тут и физиков, и юриков финмон дрючит не по детски. Первых сам Апполоныч, вторых госфинмон. К банку пристальное внимание.
В Ощаде и Привате всё таки полегче.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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