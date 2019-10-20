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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 23:32
По "дохідній" кешбек (1%) теж прикрили? З 07.10, чи коли це сталось?
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Rebel
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Додано: Пон 21 жов, 2019 06:41
Rebel, прикрили. З кінця вересня кешбек за Дохідною немає.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:38
Rebel написав:
По "дохідній" кешбек (1%) теж прикрили? З 07.10, чи коли це сталось?
Має бути новий продукт,старі заморозили(((
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tarasum
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