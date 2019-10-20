RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 739740741742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 23:32

Re: Конкорд

По "дохідній" кешбек (1%) теж прикрили? З 07.10, чи коли це сталось?
Rebel
 
Повідомлень: 67
З нами з: 08.12.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 06:41

Re: Конкорд

Rebel, прикрили. З кінця вересня кешбек за Дохідною немає.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 08.03.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:38

  Rebel написав:По "дохідній" кешбек (1%) теж прикрили? З 07.10, чи коли це сталось?

Має бути новий продукт,старі заморозили(((
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 16.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:39

tarasum
Так вже є новий "продукт" - бонуси. Але я в таке не граю.
Rebel
 
Повідомлень: 67
З нами з: 08.12.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 739740741742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, slasva, vitaliy1111, wig, Кочевник і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77714)
21.10.2019 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.